La razón por la que el NY Bulls “borró” a Marcelo Morales de la citación en la MLS, justo después de su esperado debut

El lateral chileno, que había asistido en su estreno con el New York Red Bulls, fue marginado del duelo por la US Open Cup tras llegar tarde a un entrenamiento.

Una semana después de vivir la alegría de su debut en el New York Red Bulls, con asistencia incluida, Marcelo Morales atraviesa un momento complicado en su nuevo equipo. El ex Universidad de Chile fue marginado de la convocatoria para el duelo ante Philadelphia Union por la US Open Cup debido a un acto de indisciplina.

Según confirmó el técnico Sandro Schwartz antes del partido, el lateral chileno llegó una hora tarde al entrenamiento del martes, lo que motivó su decisión de dejarlo fuera de la citación.

El castigo llegó justo después de su esperado estreno con el conjunto estadounidense, donde había sido protagonista con una asistencia. Sin embargo, esta vez debió ver desde fuera cómo su equipo caía por 3-2 y quedaba eliminado en los cuartos de final del torneo.

Morales, de 21 años, había fichado recientemente en la MLS con la intención de consolidar su carrera en el extranjero, aunque este episodio podría marcar un punto de inflexión en su inicio en Estados Unidos.