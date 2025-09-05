Deportes marcelo bielsa

Marcelo Bielsa recuerda su paso por La Roja: “Me hubiera encantado seguir cuatro años más”

05.09.2025 / 14:05

"En Chile fue una experiencia hermosa", manifestó el rosarino.

Este jueves, Uruguay jugó un nuevo partido por las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Tras sellar la clasificación con un triunfo por 3-0 ante Perú, el técnico de los charrúas, Marcelo Bielsa, recordó su paso por la Selección Chilena en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010.

El “Loco” Bielsa expresó que “Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos, eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna”.

El director técnico de la selección chilena de fútbol, el argentino Marcelo Bielsa (c), da indicaciones al equipo junto a los jugadores Jean Beausejour (d) y Pedro Morales (2, d) hoy, 10 de junio 2008, en la ciudad de Calama, Chile, durante los entrenamientos con miras a la jornada de las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, que disputará frente a su similar de Bolivia. EFE/MARCO MUGA/ANFP

El director técnico de la selección chilena, argentino Marcelo Bielsa. EFE/MARCO MUGA/ANFP

“En el caso de Argentina, no logré yo que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable, que era el Mundial. En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron”, comentó el rosarino.

La próxima semana, el DT volverá a pisar tierras chilenas, aunque esta vez para enfrentarse a La Roja en el último enfrentamiento de las eliminatorias.

 

