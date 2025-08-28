Deportes la roja

Chile vs Uruguay: Fecha, horario y detalles del último partido de La Roja en Eliminatorias

Por CNN Chile

28.08.2025 / 11:33

La Selección Chilena cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Uruguay en el Estadio Nacional.

La Roja disputará su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba a Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago.

El compromiso está programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas de Chile.

Cómo llegan las selecciones

  • Chile: dirigido por Nicolás Córdova, llega en la última posición de la tabla con apenas 10 puntos, producto de 2 triunfos, 10 derrotas y 4 empates. Sin opciones de clasificar, buscará cerrar de manera digna el proceso.
  • Uruguay: con Marcelo Bielsa en la banca, los charrúas llegan peleando por asegurar un cupo directo al Mundial, lo que añade presión y atractivo al duelo.

Detalles del partido

  • Partido: Chile vs Uruguay
  • Competición: Eliminatorias Sudamericanas 2026
  • Fecha: martes 9 de septiembre
  • Hora: 20:30 (Chile)
  • Estadio: Nacional de Santiago
  • DT Chile: Nicolás Córdova
  • DT Uruguay: Marcelo Bielsa

Tabla de posiciones

Antes del inicio de las últimas dos jornadas, Chile ocupa el último lugar con 10 puntos, detrás de Perú (12), Bolivia (17) y Venezuela (18), combinado que hasta ahora estaría accediendo al repechaje.

 

