Chile vs Uruguay: Fecha, horario y detalles del último partido de La Roja en Eliminatorias

La Selección Chilena cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Uruguay en el Estadio Nacional.

La Roja disputará su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando reciba a Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago.

El compromiso está programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas de Chile.

Cómo llegan las selecciones

Chile: dirigido por Nicolás Córdova , llega en la última posición de la tabla con apenas 10 puntos, producto de 2 triunfos, 10 derrotas y 4 empates. Sin opciones de clasificar, buscará cerrar de manera digna el proceso.

dirigido por , llega en la última posición de la tabla con apenas 10 puntos, producto de 2 triunfos, 10 derrotas y 4 empates. Sin opciones de clasificar, buscará cerrar de manera digna el proceso. Uruguay: con Marcelo Bielsa en la banca, los charrúas llegan peleando por asegurar un cupo directo al Mundial, lo que añade presión y atractivo al duelo.

Detalles del partido

Partido: Chile vs Uruguay

Chile vs Uruguay Competición: Eliminatorias Sudamericanas 2026

Eliminatorias Sudamericanas 2026 Fecha: martes 9 de septiembre

martes 9 de septiembre Hora: 20:30 (Chile)

20:30 (Chile) Estadio: Nacional de Santiago

Nacional de Santiago DT Chile: Nicolás Córdova

Nicolás Córdova DT Uruguay: Marcelo Bielsa

Tabla de posiciones

Antes del inicio de las últimas dos jornadas, Chile ocupa el último lugar con 10 puntos, detrás de Perú (12), Bolivia (17) y Venezuela (18), combinado que hasta ahora estaría accediendo al repechaje.