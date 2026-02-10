Manchester United vs. West Ham: Horario y dónde ver el partido que marcaría la quinta victoria consecutiva para los red devils

Los "Diablos Rojos" intentarán sumar su quinto triunfo consecutivo para afianzarse en zona de Champions League, mientras que los locales luchan urgentemente por salir del descenso. Revisa los detalles de la transmisión para Chile.

Este martes 10 de febrero, la acción de la Premier League continúa con un duelo de realidades opuestas en Londres. El Manchester United visita el London Stadium con la misión de extender su mejor momento de la temporada, enfrentando a un cuadro local urgido por escapar de la zona roja de la tabla.

Los red devils han tenido años muy criticados por su hinchada, por su participación deslucida en copas internacionales e incluso por el registro de los 727 días que llevan sin hilar 5 victorias consecutivas por liga.

Bajo la dirección técnica de Michael Carrick, quien asumió tras la salida de Rúben Amorim, el conjunto de Old Trafford ha experimentado un renacer futbolístico. Los “Diablos Rojos” acumulan cuatro victorias consecutivas —incluyendo triunfos clave ante Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham—, una racha que los ha catapultado hacia los puestos de clasificación a la Champions League.

Por la vereda contraria, el panorama es crítico. El West Ham United se ubica en el antepenúltimo lugar de la clasificación. Sin embargo, llegan con un leve impulso anímico tras vencer 2-0 al Burnley, confiando en figuras como Mateus Fernandes y Valentín Castellanos para hacer respetar su localía y salir de la zona de descenso.

Cuándo y por dónde ver el duelo entre el West Ham y el Manchester United en Chile

El encuentro correspondiente a la fecha 26 del certamen inglés se podrá seguir a través de plataformas de streaming. A continuación, los detalles:

Día: Martes 10 de febrero de 2026.

Martes 10 de febrero de 2026. Hora: 17:15 horas.

17:15 horas. Estadio: London Stadium.

London Stadium. Transmisión: Disney+ Plan Premium.

Un partido que podría resultar en un importante corte de pelo

Si el United consigue el objetivo, el partido también cierra una historia viral: Frank Ilett, conocido en redes como UnitedStrand (“The United Strand”), lleva 493 días sin cortarse el pelo tras jurar, el 5 de octubre de 2024, que no pasaría por la peluquería hasta ver al Manchester United enlazar cinco triunfos seguidos.

Con la racha actual en cuatro victorias, su desafío volvió a circular con fuerza en Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores y anunció que el corte tendrá un fin solidario, con la idea de donar el pelo y destinar lo recaudado a causas vinculadas a la salud infantil.