Lucas Pinheiro consigue el primer oro olímpico invernal de Brasil en esquí alpino

(EFE) – Brasil escribió una página dorada en la historia de los deportes invernales. Lucas Pinheiro, de 25 años, ganó este sábado la medalla de oro en el gigante de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo, disputado en la estación italiana de Bormio.

Pinheiro, que compitió para Noruega hasta 2023 bajo el nombre de Lucas Braathen y desde 2024 representa a Brasil, se convirtió en el primer campeón olímpico invernal del país sudamericano.

Una gesta histórica en las nieves italianas

El esquiador lideró la primera manga y cubrió ambos recorridos en 2 minutos y 25 segundos, superando por 58 centésimas al suizo Marco Odermatt, cuádruple ganador de la Copa del Mundo.

El bronce fue para otro suizo, Loic Meillard. “No sé qué decir. Tengo tantas emociones ahora mismo que no encuentro las palabras”, declaró Pinheiro en zona de meta. “Estoy muy orgulloso. Gracias a todo el mundo en Brasil. Hemos hecho historia”.

Pinheiro, que ya había conseguido la primera victoria brasileña en la Copa del Mundo el pasado noviembre en Levi (Finlandia), apunta ahora a otra medalla en el eslalon del lunes.