Los Cóndores se enfrentarán a Samoa para definir el cupo al Mundial de Australia 2027: ¿Cuándo juegan?

Los seleccionados nacionales de Rugby jugarán contra el equipo isleño, 14° del ranking mundial.

Los Cóndores deberán enfrentarse a Samoa para definir el cupo al Mundial de Australia 2027.

El equipo isleño, 14° del ranking mundial, fue derrotado por Estados Unidos por 29-13 y quedó en el último lugar de la Pacific Nations Cup.

¿Cuándo juegan Los Cóndores?

El primer enfrentamiento entre la selección de Rugby de Chile y Samoa será este sábado 20 de septiembre en Utah (Estados Unidos).

La vuelta será el sábado 27 de septiembre en Viña del Mar (Chile).

Ambos equipos ya se enfrentaron en 2023 en el Mundial de Francia, con un contundente triunfo de los isleños por 43-10.

Quien resulte perdedor del partido Chile-Samoa tendrá una última oportunidad para clasificar a Australia 2027. En noviembre será el repechaje, en el que ya están confirmados Namibia y Bélgica.