“Llegó cerca”: Boric cuenta que intentó imitar el icónico penal de Matías Fernández en la Copa América

Durante la inauguración del Mundial Sub-20, el presidente Gabriel Boric se reunió con el exfutbolista Matías Fernández, recordaron el icónico penal de la final de la Copa América.

En el marco del estreno de la selección chilena sub-20 en el Mundial de Fútbol juvenil, el presidente Gabriel Boric asistió al encuentro y se encontró con el exfutbolista profesional Matías Fernández, generando un momento cargado de emoción y recuerdos para los fanáticos del fútbol chileno.

A través de su cuenta de Instagram, Boric compartió la breve reunión con el exjugador, destacando su trayectoria.

“Tremendo el Mati Fernández! Gracias por ese penal perfecto en la final inolvidable de la Copa América contra Argentina. Y por las rabonas que eran para jugar mejor y no para cancherear. Linda noche inaugural del Mundial Sub-20 en el Nacional”, escribió el mandatario en la publicación.

Durante el encuentro, Boric incluso realizó una reverencia simbólica y compartió una anécdota futbolística.

“Me dieron la oportunidad de pisarla (cancha del Estadio Nacional) y traté de imitar tu penal con Argentina. No la puse exactamente en el mismo lugar, pero llegó cerca”, comentó entre risas.

Por su parte, Fernández felicitó al presidente por un momento personal: el nacimiento de su hija Violeta. “Es una bendición ser padre”, expresó el exmediocampista.