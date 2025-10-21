Liga de Naciones Femenina 2025: ¿Cuándo es el debut de La Roja?

Las seleccionadas nacionales jugarán sus primeros partidos en el torneo.

Quedan pocos días para el esperado debut de La Roja en la Liga de Naciones Femenina 2025. Y las chilenas ya conocen a sus rivales para las primeras dos fechas del torneo.

En el primer partido, de este viernes 24 de octubre, las seleccionadas nacionales jugarán como locales y se enfrentarán a Venezuela.

El encuentro será en el Estadio Metropolitano de Cabudare a partir de las 18:00 horas.

Mientras que el segundo partido del conjunto nacional femenino será el próximo martes 28 de octubre a partir de las 18:00 horas, donde oficiarán de locales.

La Roja se medirá ante Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua. Carlos Parra – Comunicaciones FFCH

El enfrentamiento será transmitido por Chilevisión y la venta de entradas está disponible a través del sistema Punto Ticket. Se pueden ver haciendo click aquí.