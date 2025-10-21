Deportes liga de naciones

Liga de Naciones Femenina 2025: ¿Cuándo es el debut de La Roja?

Por CNN Chile

21.10.2025 / 16:54

Las seleccionadas nacionales jugarán sus primeros partidos en el torneo.

Quedan pocos días para el esperado debut de La Roja en la Liga de Naciones Femenina 2025. Y las chilenas ya conocen a sus rivales para las primeras dos fechas del torneo.

En el primer partido, de este viernes 24 de octubre, las seleccionadas nacionales jugarán como locales y se enfrentarán a Venezuela.

El encuentro será en el Estadio Metropolitano de Cabudare a partir de las 18:00 horas.

Mientras que el segundo partido del conjunto nacional femenino será el próximo martes 28 de octubre a partir de las 18:00 horas, donde oficiarán de locales.

La Roja se medirá ante Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua. Carlos Parra – Comunicaciones FFCH

El enfrentamiento será transmitido por Chilevisión y la venta de entradas está disponible a través del sistema Punto Ticket. Se pueden ver haciendo click aquí.

