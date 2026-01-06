Liam Rosenior fue presentado como el nuevo entrenador del Chelsea tras la salida de Enzo Maresca

El nuevo entrenador llega a Stamford Bridge proveniente del Racing Club de Estrasburgo.

Chelsea anunció este martes la llegada de su nuevo entrenador, Liam Rosenior, tras la salida de Enzo Maresca.

El italiano dejó a los blues tras una serie de malos resultados -ganó uno, empató tres y sumó una derrota en los últimos cinco partidos-, que mantienen al equipo en el quinto lugar de la Premier League, con 31 puntos (el primero es Arsenal, con 48 unidades).

Así, el conjunto comenzará el 2026 con un nuevo DT, buscando subir en la tabla de Premier y avanzar en Carabao Cup. Y es que a mediados de febrero Chelsea se enfrentará a Arsenal en la semifinal de ida.

A ello se suma que el próximo 21 de enero Chelsea jugará de local ante el Pafos, en un partido válido por Champions League.

¿Quién es Liam Rosenior?

La directiva del conjunto azul informó que Liam Rosenior es su nuevo director técnico, firmando un contrato hasta 2032.

Rosenior arribó a Stamford Bridge luego de dirigir al Racing Club de Estrasburgo, equipo al que llevó a una clasificación europea por primera vez en 19 años en su primera temporada.

“Me siento sumamente honrado y agradecido de ser nombrado entrenador del Chelsea Football Club. Este es un club con un espíritu único y una orgullosa trayectoria de trofeos”, expresó tras su nombramiento.

Su trabajo, dijo, será proteger la identidad de Chelsea y “crear un equipo que refleje estos valores en cada partido, mientras seguimos ganando trofeos. Que me hayan confiado este puesto significa muchísimo para mí y quiero agradecer a todos los involucrados la oportunidad y la confianza depositada en este puesto. Daré todo para que este club alcance el éxito que merece”.