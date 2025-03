LeBron James se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 50 mil puntos en su carrera

(CNN) — El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, LeBron James, agregó otro hito impresionante a su ilustre carrera el martes en una noche en la que Los Ángeles Lakers ganaron fácilmente por 136-115 a los New Orleans Pelicans.

El futuro miembro del Salón de la Fama se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 50.000 puntos en su carrera tanto en la temporada regular como en los playoffs después de anotar un triple en el primer cuarto frente a una multitud local que lo adoraba en el Crypto.com Arena.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA necesitaba solo un punto para alcanzar el logro después de haber acumulado 41,837 puntos en la temporada regular (primero en todos los tiempos) y 8,162 puntos en los playoffs (primero en todos los tiempos), igualando 49,999 combinados antes del juego del martes por la noche.

Después del juego, James fue franco al discutir la barrera de los 50.000 puntos con Spectrum SportsNet.

“No voy a sentarme aquí a endulzarlo: son muchísimos puntos”, dijo el cuatro veces campeón de la NBA.

“Tengo muchísima suerte de poder sumar tantos puntos en la mejor liga del mundo, con los mejores jugadores del mundo a lo largo de mi carrera, así que es muy especial”.

James terminó el juego con 34 puntos, el máximo del equipo, lo que eleva su total de carrera a 50.033.

Ningún otro jugador en la historia de la liga está a 5.000 puntos de la marca de los 50.000. El pívot miembro del Salón de la Fama, Kareem Abdul-Jabbar, tuvo 44.149 puntos combinados y se ubica en el segundo lugar detrás de James en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos.

El jugador activo más cercano a la marca es la estrella de los Phoenix Suns, Kevin Durant, con 35.225 puntos combinados después de la victoria de los Suns por 119-117 el martes por la noche sobre Los Angeles Clippers.

