“Que no vuelva”: Hinchas de Independiente arremeten contra Lautaro Millán tras su nominación a La Roja Sub 20

El mediocampista argentino-chileno, citado por Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 en Chile, recibió duras críticas de fanáticos del “Rojo”, que cuestionaron su decisión de representar a la selección nacional.

El volante Lautaro Millán generó polémica en Argentina tras ser incluido en la nómina de La Roja Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría, que se realizará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

Millán, de 20 años, pertenece a Independiente de Avellaneda y había sido parte de procesos juveniles de la selección argentina. Sin embargo, a mediados de agosto aceptó representar a Chile gracias a su doble nacionalidad y fue convocado por el técnico Nicolás Córdova para el torneo que se desarrollará en territorio nacional.

La decisión del mediocampista provocó molestia en un sector de la hinchada del “Rojo”. En redes sociales, algunos fanáticos cuestionaron su elección y relacionaron su determinación con los incidentes registrados en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Que no vuelva más”, “Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo” y “Está loco este pibe” fueron algunos de los comentarios que aparecieron bajo una publicación del club felicitando a Millán por su convocatoria.

Pese a las críticas, el jugador mantiene su decisión de vestir la camiseta de Chile en el Mundial Sub 20, donde buscará consolidarse como una de las piezas claves del mediocampo nacional.