Este lunes, el entrenador de la Selección Chilena, Martín Lasarte, entregó detalles a los medios de comunicación sobre el estado físico del volante Erick Pulgar, quien está en duda para la cita de este martes ante Ecuador.

“En líneas generales, están todos bastante bien. Lógicamente, los que no compitieron o los que no sufrieron dolencia están en óptimas condiciones. Erick ha venido haciendo un trabajo de forma particular“, explicó el DT de la Roja.

Frente a ello, el “Machete” detalló que el volante ha ido trabajando “con kinesiólogos y en forma aparte, pero paulatinamente se ha incorporado a algunos trabajos. Pasa por hoy y mañana tomar una decisión. Lo esperaremos hasta último momento“.