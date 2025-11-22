Lanús vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora y dónde ver la final de la Copa Sudamericana 2025?

El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde ambos equipos saldrán a jugarse el todo por el título y a buscar la tan anhelada gloria sudamericana.

Lanús y Atlético Mineiro animarán este sábado 22 de noviembre la esperada final de la Copa Sudamericana 2025, un duelo que captará la atención del continente desde el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El encuentro promete intensidad, ritmo y un choque de estilos marcados entre dos equipos que han mostrado personalidad y consistencia a lo largo del certamen.

El cuadro argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega a la definición luego de superar a Universidad de Chile. Tras un vibrante empate 2-2 en Santiago, Lanús hizo valer su localía en Buenos Aires con un trabajado 1-0, resultado que selló su pasaje a la final.

El “Granate” destacó por su solidez defensiva y por la capacidad de resolver partidos cerrados, un sello que ha marcado su campaña internacional.

En la otra vereda, Atlético Mineiro aterriza en Asunción con el impulso de una semifinal contundente frente a Independiente del Valle. Igualó 1-1 en Quito, pero en la vuelta en Belo Horizonte impuso autoridad futbolística y táctica para quedarse con un 3-1 que lo instaló en la definición.

El equipo de Jorge Sampaoli mostró dinamismo ofensivo, presión alta y un sólido funcionamiento colectivo que lo posiciona como un rival de cuidado.

¿A qué hora se juega la final?

La final de la Copa Sudamericana 2025 está programada para este sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas de Chile, momento en que comenzará a rodar el balón en el Defensores del Chaco.

¿Dónde ver el partido?

El compromiso entre Lanús y Atlético Mineiro será transmitido en vivo por ESPN.

Quienes opten por seguirlo vía streaming podrán hacerlo a través de Disney+, plataforma que ofrecerá la final en directo y que requiere una suscripción activa para acceder al contenido.