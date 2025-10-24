Lanús vs Universidad de Chile: Fecha, hora y estadio para la revancha por las semis de Copa Sudamericana

Tras el 2-2 en Santiago, Universidad de Chile buscará la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en Argentina. El cuadro azul definirá su paso ante Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Universidad de Chile tendrá la oportunidad de sellar su paso a la final de la Copa Sudamericana en territorio argentino. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez empató 2-2 ante Lanús en el duelo de ida disputado en el Estadio Nacional de Santiago y ahora definirá la serie como visitante.

El conjunto trasandino se puso en ventaja durante el primer tiempo con un doblete de Rodrigo Castillo, quien aprovechó dos errores defensivos para anotar a los 25 y 29 minutos. Sin embargo, el cuadro azul reaccionó en la segunda parte.

Lucas Di Yorio marcó el descuento tras capturar un rebote del arquero Nahuel Losada, mientras que Charles Aránguiz selló el empate mediante un lanzamiento penal en los minutos finales, luego de una mano en el área del conjunto argentino.

¿Cuándo y dónde será la revancha?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile está programado para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, conocido como “La Fortaleza”.

El cuadro azul, que mantiene su sueño continental, deberá ganar o empatar con más de dos goles para avanzar a la final del torneo. Cualquier igualdad por 2-2 llevará la definición a los penales.