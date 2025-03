Lamine Yamal habla sobre cómo es ser referente para los niños: “El dentista me dijo que van a ponerse brackets por mí”

El delantero de 17 años habló sobre su relación con los demás seleccionados españoles, cómo sobrelleva la fama con su juventud y la forma en que disfruta el fútbol.

Con tan solo 17 años, Lamine Yamal tiene todos los focos puestos sobre él. Y es que su talento innato para jugar fútbol se demostró desde un comienzo, sumado a su personalidad, lo han transformado en uno de los futbolistas más queridos tanto por la Selección de España como por los seguidores del Barcelona.

Sin embargo, él se lo toma con calma.

El delantero habló en el medio El Periódico respecto a su relación con los demás seleccionados, cómo se toma el mantener los pies en la tierra, los consejos que le ha dado su círculo cercano, y sobre cosas tan simples como su ida al dentista.

Precisamente sobre este último tema, Yamal comentó que se ha convertido en un gran referente para los niños, ya que los ha visto utilizando su camiseta o copiando su peinado. “Me siento muy feliz, es lo que siempre he soñado. Siempre se lo digo a mi madre, no sé lo que estoy viviendo, pero lo disfruto mucho”.

“También me lo ha dicho el dentista. Los niños van a ponerse brackets gracias a que los han visto en mí. Es algo que va de la mano con el fútbol. Los niños quieren ser como sus ídolos y lo disfruto mucho”, expresó.

Sobre su presente como una de las grandes estrellas del club culé, Yamal manifestó que sale a la cancha a disfrutar y “no pensar en esto. Quiero disfrutar y pasarlo bien, jugar a fútbol, que es lo que mejor sé hacer y no pensar en estas cosas”.

Cuando le preguntaron sobre si Luis de la Fuente y Hansi Flick, técnicos de España y del Barça, respectivamente, le recuerdan constantemente que siga con “los pies en el suelo”, debido a la parafernalia que lo rodea, el futbolista respondió: “Me lo han dicho tantas veces que ya no me lo repiten, es algo que debes tener siempre en la mente. Solo te hará mal si te crees que eres el mejor en todo. Hay que disfrutar y no pensar en lo demás. Este es el camino”.