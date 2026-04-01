Lamine Yamal condena cánticos islamófobos en el España-Egipto: “Usar una religión como burla os deja como ignorantes y racistas”

El delantero de la selección española reaccionó tras los gritos discriminatorios escuchados en el RCDE Stadium durante el amistoso ante Egipto. El caso ya es investigado por la policía catalana y sumó condenas desde autoridades y el fútbol español.

Lamine Yamal alzó la voz este miércoles contra los cánticos islamófobos escuchados durante el amistoso entre España y Egipto en el RCDE Stadium, en Barcelona, y calificó lo ocurrido como “una falta de respeto intolerable”. El atacante del Barcelona, que es musulmán, publicó un mensaje en Instagram tras el empate sin goles y cuestionó con dureza a quienes utilizaron la religión como burla en la tribuna.

“Yo soy musulmán, alhamdulillah”, escribió el futbolista, antes de referirse al grito “el que no bote es musulmán” que se escuchó en el estadio. Aunque aclaró que no lo interpretó como un ataque personal, sostuvo que ese tipo de expresiones siguen siendo ofensivas y remarcó que usar una religión para burlarse de otros “os deja como personas ignorantes y racistas”.

El partido se disputó la noche del martes 31 de marzo en el RCDE Stadium, en un amistoso de preparación de la selección española ante Egipto. Durante el encuentro también se registraron silbidos al himno egipcio y mensajes por altoparlante en contra del racismo, sin que eso frenara del todo los incidentes denunciados después por jugadores y autoridades.

La reacción de Yamal se produjo mientras el caso ya escalaba fuera de la cancha. Reuters informó que los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación por cánticos islamófobos y xenófobos, en una causa que reactivó el debate sobre discriminación en el fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol y el técnico Luis de la Fuente también condenaron lo ocurrido.

Lejos de quedarse solo en la denuncia, Yamal cerró su mensaje con una defensa del sentido del deporte. “El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”, escribió, junto con agradecer a quienes asistieron al estadio a apoyar sin caer en ataques discriminatorios.