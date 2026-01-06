La U pierde a Matías Sepúlveda en plena pretemporada: Acuerda su salida a Lanús

El mediocampista de 26 años no continuará en Universidad de Chile y seguirá su carrera en Lanús de Argentina, tras un acuerdo alcanzado en el inicio de la pretemporada azul.

Universidad de Chile confirmó una baja relevante en el arranque de su pretemporada. Matías Sepúlveda dejará el club y continuará su carrera en Lanús de Argentina, luego de que el elenco granate avanzara rápidamente en su interés y alcanzara un acuerdo por el traspaso del mediocampista.

La salida se produce en pleno periodo de ajustes del plantel azul y tiene impacto directo en la planificación deportiva. Sepúlveda, de 26 años, tenía contrato vigente con la U hasta diciembre de 2026, pero la operación se cerró tras gestiones realizadas en los últimos días.

El volante llegó al club en 2024, proveniente de Audax Italiano, y se integró de forma sostenida a la rotación del primer equipo. Con el paso de las temporadas logró consolidarse en funciones de carrilero, además de desempeñarse como volante y lateral.

En total, disputó 75 partidos oficiales con la camiseta azul, con un registro de ocho goles y 10 asistencias. La mayor parte de esas cifras corresponde a la temporada 2025, en la que participó en 42 encuentros, con cinco anotaciones y ocho habilitaciones.

El interés de Lanús y el traspaso

El club argentino sustentó su interés en el rendimiento reciente del jugador y en su versatilidad. De hecho, fue observado en vivo durante la semifinal de la Copa Sudamericana. El acuerdo se concretó al inicio de la pretemporada y contempla su pronta incorporación, una vez cerrados los aspectos administrativos.

Para Sepúlveda, el traspaso representa una nueva etapa tras sus pasos por O’Higgins, Audax Italiano y Universidad de Chile. En Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, competirá en el fútbol argentino, una liga de mayor exposición.

La partida del “Tucu” obliga al cuerpo técnico encabezado por Francisco Meneghini a reordenar el esquema previsto. El entrenador ya había solicitado a la dirigencia reforzar posiciones específicas de cara a la temporada.

En su presentación, el técnico explicó que el plantel comenzará a entrenar con jugadores juveniles y que la evaluación de refuerzos sigue abierta. “Han salido jugadores que se han anunciado. La mayoría son del sector de ataque, entonces necesitamos refuerzos ahí. Hay otras posiciones que se evalúan”, afirmó.