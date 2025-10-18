La Serena vs Ñublense por el Campeonato Nacional: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

Los papayeros recibirán a los chillanejos en el Estadio La Portada.

Este sábado 18 de octubre se vivirá una nueva fecha del Campeonato Nacional de Primera División.

La Serena recibirá a Ñublense en la cuarta región, con la obligación de ganar, ya que no celebran un triunfo desde hace 10 partidos.

Hasta la fecha, los papayeros se mantienen en el puesto 13 de la tabla de posiciones, con 20 puntos. Mientras que los chillanejos están en el 10 con 29 unidades.

El último partido entre ambos fue en abril durante la primera rueda, donde Ñublense salió ganador por 2-0.

La Serena vs Ñublense: ¿A qué hora y dónde ver?

El encuentro se disputará a partir de las 15:00 horas de este sábado en el Estadio La Portada.

Será transmitido por TNT Sports en todas sus señales y por TNT Sports en la plataforma de streaming HBO MAX.