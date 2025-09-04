La probable formación de la Selección Chilena para su crucial visita a Brasil

Nicolás Córdova definió a los once titulares que buscarán dejar una buena imagen ante la Canarinha en el Maracaná, en un duelo vital por el cierre de las Eliminatorias.

La Selección Chilena está en la recta final de su preparación para enfrentar a Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que marcará el debut del técnico interino Nicolás Córdova.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, es clave para que La Roja demuestre un nuevo rumbo de cara a los próximos desafíos.

A pesar de que Chile ya no tiene opciones de clasificar al Mundial, el choque contra el gigante sudamericano es una oportunidad para que el plantel muestre una renovación, tal como lo ha planteado el propio Córdova al no considerar a la mayoría de los jugadores de la “Generación Dorada”.

La formación de La Roja para enfrentar a Brasil

Para este crucial partido, el técnico interino ha trabajado en una formación que mezcla experiencia y nuevas promesas. El once titular que saltará al campo de juego del Maracaná incluirá a Lawrence Vigouroux en el arco. La defensa estaría compuesta por una línea de tres con Daniel González, Paulo Díaz y Guillermo Maripán.

En el mediocampo, el esquema se fortalecería con una línea de cuatro jugadores: Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo. Este cuarteto buscará tanto la contención como la proyección ofensiva, una fórmula que el estratega espera que funcione ante un rival de la talla de la Canarinha.

En el ataque, la dupla elegida por Córdova para generar peligro sería Lucas Assadi y Alexander Aravena, con el acompañamiento de Lucas Cepeda. Estos jóvenes talentos tendrán la misión de sorprender a la defensa brasileña y marcar una diferencia en el marcador.

Ausencias importantes y el futuro de La Roja

Córdova no podrá contar con algunos jugadores clave que fueron marginados de la nómina debido a problemas físicos. Entre las ausencias confirmadas se encuentran Bruno Barticciotto, Darío Osorio y Benjamín Kuscevic, quienes no viajaron con la delegación a Brasil y se perderán la recta final de las eliminatorias.

El partido, programado para este jueves a las 20:30 horas de Chile, marcará el inicio de una nueva etapa para la Selección Chilena. Tras el encuentro contra Brasil, La Roja cerrará su participación en las Clasificatorias en casa frente a Uruguay, con la esperanza de sentar las bases para los desafíos futuros, como la próxima Copa América y el camino hacia el siguiente Mundial.