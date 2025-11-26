La Roja femenina vs Perú por la Liga de Naciones: ¿Cuándo y a qué hora ver el partido?

Las seleccionadas nacionales viajaron a Cusco para enfrentar al combinado peruano.

Esta semana continúa la jornada 3 de la Liga de Naciones femenina.

La Roja se medirá ante Perú este viernes 28 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Las seleccionadas nacionales vienen de derrotar a Bolivia (5-0) en la última fecha y hasta ahora suma 4 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Chile vs Perú por la Liga de Naciones: A qué hora y dónde ver

El encuentro se disputará este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:00 horas de Chile.

El partido será transmitido por DSports, www.chilevision.cl, Pluto TV, DGO y la app MiCHV.

El próximo martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, las seleccionadas nacionales enfrentarán a Paraguay en el Estadio El Teniente de Rancagua.