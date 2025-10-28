Deportes liga de naciones

La Roja femenina vs Bolivia por la Liga de Naciones: ¿A qué hora y dónde ver?

Por CNN Chile

28.10.2025 / 08:40

En su primer partido, las seleccionadas nacionales empataron sin goles ante Venezuela.

Este martes es el debut de La Roja femenina como local en la Liga de Naciones.

Las seleccionadas nacionales ya tuvieron su primer partido ante Venezuela el viernes pasado, el cual terminó con un empate sin goles en el Estadio Metropolitano de Cabudare.

Este martes, en tanto, la Selección Chilena recibirá a Bolivia -que perdió en su estreno ante Ecuador- en Rancagua, en la segunda fecha del torneo.

Cabe recordar que calificarán al Mundial de Fútbol 2027 las selecciones que se ubiquen en los dos primeros lugares de la tabla general.

Quien se ubique en el tercer puesto deberá pelear el repechaje intercontinental.

Selección Chilena femenina vs Bolivia: ¿A qué hora y dónde ver?

El partido se jugará a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Será transmitido por Chilevisión.

