La Roja sufrió baja de último minuto previo al partido amistoso con Rusia

El jugador fue liberado de la convocatoria debido a una lesión muscular "cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA".

La Roja sufrió una baja de último minuto previo al partido amistoso con la selección de Rusia.

Se trata de Francisco Sierralta, quien sufrió una lesión muscular.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Francisco Sierralta ha sido liberado de la convocatoria”, comunicó la Selección.

Tras ser evaluado, se detectó que el jugador “presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”.

En esa línea, el defensor también se perderá el encuentro con Perú, programado para el 18 de noviembre.

¿Cuándo juega Chile?

La Roja disputa este sábado a partir de las 12:00 horas un partido amistoso con Rusia, en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi.

El partido es transmitido por Chilevisión.