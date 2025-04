La polémica falta no cobrada a Maripán que ayudó al Torino salvar un empate ante la Lazio

Al chileno no le cobraron una falta porque cayó con su brazo de apoyo.

Una particular falta no cobrada a Guillermo Maripán permitió que su equipo no cayera por 2-0 en la fecha 7 de la Serie A, en Italia.

¿Qué pasó?

Este lunes, el Torino se enfrentó a la Lazio en el Olímpico de Roma. El club donde milita el chileno iba perdiendo por 1-0, y cuando llegó el minuto 69, el chileno barrió el área y cortó un centro con la mano.

Por esa razón, los jugadores de la Lazio comenzaron a reclamar por un penal; sin embargo, el árbitro no cobró falta, ya que el jugador cayó con su brazo de apoyo, por lo que no fue intencional.

Según consigna Corriere dello Sport, hace un tiempo que no se sanciona poner el brazo de apoyo o la mano en una barrida, por lo que en ese caso no se debía cobrar el penal.

Finalmente, el encuentro terminó con un empate a 1.

