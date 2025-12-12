La FIFA enfrenta una revuelta global por los precios “extorsivos” de las entradas para el Mundial 2026

(CNN) – La última fase de venta de entradas para la Copa Mundial 2026 desató una ola de indignación global, al revelarse que los precios son “casi cinco veces más” altos que en el torneo de Qatar 2022.

Según cálculos de Football Supporters Europe (FSE), un aficionado leal debería pagar al menos $6.900 dólares para seguir a su selección desde la fase de grupos hasta la final, un costo prohibitivo que amenaza con dejar fuera a los seguidores más dedicados.

Una política que prioriza las ganancias sobre la tradición

Las críticas se centran en la asignación de entradas a las asociaciones nacionales (PMA), que ofrece boletos a precios elevados para los fanáticos registrados, sin incluir las entradas económicas de $60 dólares que la FIFA había promocionado.

Para los aficionados ingleses, por ejemplo, un boleto para la final costaría desde $4.185 dólares. La FSE acusó a la FIFA de una “traición monumental a la tradición” del mundial, priorizando las ganancias sobre la universalidad del evento y arriesgando la atmósfera única que los aficionados crean en los estadios.