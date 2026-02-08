¿La comprarías? La sorprendente y gigante hamburguesa que cuesta 180 dólares y que sorprende en el Súper Bowl

En diálogo con ESPN, uno de sus creadores detalló que es un sándwich especial para el evento y, que su carne se cocina por 5 horas, además de contener fondue de queso azul.

La noche de este domingo Estados Unidos se paraliza debido a una nueva edición del Súper Bowl, el deporte por excelencia de dicho país.

Más allá de lo deportivo y del esperado show de Bad Bunny en el medio tiempo, hay otros factores que sorprenden del magno evento.

Y uno de los que está dando la vuelta al mundo es una hamburguesa de 180 dólares que tiene hasta un hueso incluido.

¿Te lo comprarías?

From @TheAthletic: A $180 burger at the Super Bowl stadium has raised eyebrows. It is made with slow-roasted beef shank, bleu cheese fondue, and mirepoix demi-glace on a brioche bun. https://t.co/cbpPBe8eYL pic.twitter.com/BZdaAo18vy — The New York Times (@nytimes) February 9, 2026

LX hammer burger – cheeseburger with braised bone-in beef shank and Point Reyes bleu cheese fondue on baked brioche bun at the Super Bowl (@SuperBowl) 💵 $180 (£135.00) pic.twitter.com/mUSeG1YqMo — Footy Scran (@FootyScran) February 8, 2026