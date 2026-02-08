Deportes comida

¿La comprarías? La sorprendente y gigante hamburguesa que cuesta 180 dólares y que sorprende en el Súper Bowl

Por CNN Chile

08.02.2026 / 22:28

En diálogo con ESPN, uno de sus creadores detalló que es un sándwich especial para el evento y, que su carne se cocina por 5 horas, además de contener fondue de queso azul.

La noche de este domingo Estados Unidos se paraliza debido a una nueva edición del Súper Bowl, el deporte por excelencia de dicho país.

Más allá de lo deportivo y del esperado show de Bad Bunny en el medio tiempo, hay otros factores que sorprenden del magno evento.

Y uno de los que está dando la vuelta al mundo es una hamburguesa de 180 dólares que tiene hasta un hueso incluido.

¿Te lo comprarías?

