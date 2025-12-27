Karate chileno: Valentina Toro inicia proceso de recuperación tras cirugía de rodilla por rotura de ligamento cruzado

“Desde hoy, el combate es en otro tatami”, escribió la karateca nacional en sus redes sociales. Además, agradeció el apoyo de Team Chile y el acceso a atención médica para realizar su tratamiento y cirugía.

La karateca chilena Valentina Toro informó que ya fue operada tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior (LCA) en su pierna derecha.

Una lesión que, según explicó, se produjo durante su última competencia en el Campeonato Mundial de Karate realizado en El Cairo, Egipto, y que ahora abre un periodo de recuperación y rehabilitación que podría extenderse por varios meses.

A través de una publicación en redes sociales realizada tras la intervención, la joven que en Santiago 2023 obtuvo oro panamericano en karate para Chile escribió: “Desde hoy, el combate es en otro tatami”.

En el mismo mensaje relató que el episodio no fue aparatoso y que incluso pudo continuar: “Afortunadamente la lesión no fue para nada traumática… pude salir caminando e incluso seguir peleando, pero no les voy a mentir, estas semanas… mentalmente han sido durísimas”.

Toro también agradeció el respaldo recibido durante el proceso médico. De acuerdo con el contenido difundido por medios que replicaron su publicación, valoró el apoyo de Team Chile y el acceso a atención en la Clínica Universidad de Los Andes.

En la misma línea, cerró con un mensaje enfocado en la recuperación: “Se viene un camino duro, espero puedan acompañarme en este proceso que se viene. No me voy a rendir, después de muchas lloraditas volveremos a brillar, yo lo sé”.

Previamente, se había consolidado en el circuito internacional al ganar la Karate1 Premier League de El Cairo en 2024, uno de los torneos más exigentes del calendario.

En 2025, además, Toro se consagró campeona del Series A de Kuala Lumpur en la categoría -55 kg, sumando otro título internacional a su temporada.