Kairat Almaty vs. Real Madrid: dónde y a qué hora ver el duelo por la Champions League

La Champions League continúa este martes con el partido entre Kairat Almaty y el Real Madrid, válido por la segunda fecha de la Fase de Liga.

El equipo kazajo llega tras caer 4-1 en su debut frente al Sporting de Lisboa, mientras que los españoles vencieron 2-1 al Olympique de Marsella en la primera jornada.

El encuentro está programado para este martes 30 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.

¿Dónde ver Kairat Almaty vs. Real Madrid?

El partido será transmitido por ESPN. Además, estará disponible en streaming a través de Disney+.