Kairat Almaty, el equipo kazajo que desafía al Real Madrid en un duelo inédito por Champions League

El club de Kazajistán recibe a los merengues en Almaty, en un cruce marcado por el largo viaje del conjunto español y la primera vez que el Madrid enfrenta a un rival de ese país en competiciones europeas.

El Real Madrid vive un partido histórico en la Champions League. Este martes visita por primera vez al Kairat Almaty, un club kazajo que debuta como rival del conjunto blanco en competiciones europeas y que ha convertido la jornada en todo un acontecimiento nacional.

El encuentro se disputa en el Ortalyq Stadion, con un lleno total y un ambiente sin precedentes en Kazajistán. Para llegar hasta allí, los merengues recorrieron más de 6.500 kilómetros y pasaron cerca de 10 horas de vuelo desde Madrid.

A pesar de la millonaria disparidad de los planteles, el Kairat no se ha rendido contra los merengues y se mantiene abajo en el marcador con un tímido 1-0 de penal, cobrado por el astro francés Kylian Mbappé, a los 25 minutos (al momento de publicada esta noticia).

📋✅ ¡Nuestro XI inicial!

🆚 Kairat Almaty pic.twitter.com/UcRaBoxavp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2025

¿De dónde es el Kairat?

El Kairat Almaty representa a Kazajistán, país que en 2002 fue aceptado en la UEFA tras abandonar la Confederación Asiática de Fútbol. La decisión se sustentó en que una parte de su territorio se extiende dentro de Europa, lo que abrió la puerta a competir en las clasificatorias europeas a Mundiales y Eurocopas.

La integración permitió que el fútbol kazajo alcanzara mayor visibilidad. El primer gran hito se dio en la temporada 2015/16, cuando el FC Astana se convirtió en el primer club del país en disputar la fase de grupos de la Champions. Hoy, el Kairat recoge ese testigo y enfrenta al Real Madrid en un cruce inédito.