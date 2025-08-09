Juegos Panamericanos Junior 2025: El paso de los abanderados chilenos en la ceremonia inaugural

Los Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzaron con su ceremonia inaugural, donde destacaron los abanderados del Team Chile, Laura Müller y Rodrigo Paz.

Este sábado, los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 dieron su puntapié inicial con la ceremonia de inauguración en el estadio Defensores del Chaco.

En representación de Chile, desfilaron como abanderados Laura Müller, de hockey césped, y Rodrigo Paz, de remo.

😍🇨🇱 CHILEEEEEEEE 🇨🇱😍 El Team Chile 🇨🇱 se lució en el 🏟️ Defensores del Chaco 😎. Liderados por Laura y Rodrigo, nuestros deportistas desfilaron en la Inauguración de Asunción 2025 🇵🇾. Mañaaaaaana 🎶 se vienen las primeras competencias por medallas, queremos sentir el aliento… pic.twitter.com/aR3OzsLosa — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 9, 2025

Programación de competencias

Este domingo 10 de agosto, una diversa delegación chilena participará en varias disciplinas deportivas. Revisa aquí la programación completa (ver imágenes).