Juegos Panamericanos Junior 2025: El paso de los abanderados chilenos en la ceremonia inaugural
Por CNN Chile
09.08.2025 / 20:01
Los Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzaron con su ceremonia inaugural, donde destacaron los abanderados del Team Chile, Laura Müller y Rodrigo Paz.
Este sábado, los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 dieron su puntapié inicial con la ceremonia de inauguración en el estadio Defensores del Chaco.
En representación de Chile, desfilaron como abanderados Laura Müller, de hockey césped, y Rodrigo Paz, de remo.
Fotografía de la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este sábado, en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Rodrigo Sepulveda
Programación de competencias
Este domingo 10 de agosto, una diversa delegación chilena participará en varias disciplinas deportivas. Revisa aquí la programación completa (ver imágenes).