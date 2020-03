En un comunicado publicado este domingo, el Comité Olímpico Internacional anunció que intensificará su planificación de escenarios para los Juegos Olímpicpos de Tokio 2020.

Tras una junta ejecutiva, sostuvo que “este paso permitirá una mejor visibilidad del desarrollo rápidamente cambiante de la situación de la salud en todo el mundo y en Japón. Servirá como la base para la mejor decisión en interés de los atletas y todos los demás involucrados”.

Sin embargo, el máximo organismo olímpico no confirmó la suspensión del evento, e insistió en que seguirán evaluando los mejores escenarios para la realización del encuentro deportivo. “La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por lo tanto, la cancelación no está en la agenda”, enfatizaron en el comunicado.

Desde el Comité instaron a diferentes representantes internacionales, patrocinadores y federaciones a mantenerse con el mayor compromiso y colaboración para “salvaguardar la salud de todos los involucrados”.

Además, el organismo aseguró que se mantendrá en plena coordinación y discusión con las autoridades japonesas para completar la evaluación de la situación sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG — IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020

“La cancelación destruiría el sueño de 11 mil deportistas”

El presidente del COI, Thomas Bach, envió una carta a los deportistas olímpicos , en la que afirmó que la cancelación del evento deportivo destruiría el sueño olímpico de 11 mil atletas y que “la decisión de un aplazamiento hoy, sería prematura” .

“No podría determinar una nueva fecha, debido a los inciertos desarrollos en ambas direcciones: una mejora, como estamos viendo en varios países gracias a las severas medidas que se están tomando, o un deterioro de la situación en otros países”, escribió Bach en la misiva.

Sin embargo, el organismo determinó un plazo de cuatro semanas para evaluar la continuidad de la realización del evento deportivo. “El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones en las próximas cuatro semanas”, expresó en el comunicado.