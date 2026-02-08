Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cómo le ha ido a los chilenos en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026?

La delegación del Team Chile se presentó con cuatro deportistas nacionales, de los cuales, dos comenzaron su participación en las olimpiadas invernales.

Este fin de semana comenzó la participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo.

La delegación chilena inscribió cuatro deportistas para la cita de los cinco anillos, siendo Matilde Schwencke (esquí alpino), Sebastián Endrestad (esquí de fondo), Stephanie Joffroy (esquí cross) y Tomás Holscher (esquí alpino), siendo los dos primeros quienes ya comenzaron su participación.

La primera en salir a las cumbres italianas fue Matilde Schwencke, quien obtuvo el puesto 27 del esquí-descenso, siendo la mejor sudamericana de su categoría en lo que fue su debut absoluto en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Mientras que el esquiador Sebastián Endrestad, finalizó 72º en el esquiatlón 10k + 10k. A pesar de no ser un gran resultado en comparación a sus rivales, Endrestad saldrá nuevamente a competir este martes desde las 05:55 en las clasificaciones de sprint clásico.

De esta manera, dos de los cuatro deportistas chilenos ya debutaron en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, quedando aún pendiente el debut de Stephanie Joffroy (esquí cross) y Tomás Holscher (esquí alpino), quien reemplazó a Henrik Von Appen, tras sufrir una lesión durante la Copa del Mundo de Crans-Montana en Suiza.

