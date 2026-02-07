Juegos Olímpicos de Invierno: Tomás Holscher de 18 años reemplazará a Henrik Von Appen en esquí alpino

Von Appen sufrió una caída en la Copa del Mundo de Crans-Montana, lo que lo marginó de poder participar en sus cuartos JJ.OO. consecutivos.

El esquiador chileno, Henrik Von Appen, era uno de los cuatro deportistas nacionales que iban a representar a Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Sin embargo, una caída en la Copa del Mundo de Crans-Montana, Suiza, lo forzó a dar un paso al costado en esta edición de las olimpiadas invernales. Ante esto, la mañana de este sábado el Team Chile, anunció al joven de 18 años, Tomás Holscher, como su reemplazo.

Holscher, quien debutará en una cita de los cinco anillos, proviene de una familia de practicantes de esquí, puesto que sus hermanos también practican la disciplina.

El joven de 18 años, viajará durante esta semana a Italia, ya que su debut está programado para el sábado 14 de febrero en la modalidad Slalom Gigante.