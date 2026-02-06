Juegos Olímpicos de Invierno: Quiénes son los 3 chilenos que representarán a Chile y cuándo compiten

Chile dijo presente en el evento deportivo que se realiza en Italia con tres de sus representantes. Revisa quiénes son y cuándo compiten.

Este viernes comenzaron los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, en Milán-Cortina d’Ampezzo. El Team Chile dirá presente con tres deportistas nacionales, Stephanie Joffroy (esquí cross) Matilde Schwencke (esquí alpino) y Sebastián Endrestad (esquí de fondo).

En un principio, eran cuatro los deportistas que irían en la delegación del Team Chile a estos JJ.OO., pero el esquiador alpino, Henrik Von Appen, sufrió una caída contra unas mallas de protección en la Copa del Mundo de Crans-Montana, Suiza. Esto lo marginó de poder participar en sus cuartos JJ.OO. consecutivos.

Lee también: “Esquiador chileno Henrik Von Appen sufre accidente y queda fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es demasiado grande”“

Desde su primera edición en Sankt Moritz (Suiza) 1948, Chile ha dicho presente en 18 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, solo se ausentó en dos ediciones, Sapporo 1972 y Lake Placid 1980.

¿Cuándo compiten los chilenos en los JJ.OO. de invierno?

Matilde Schwencke, quien debutará en estos Juegos Olímpicos, abrirá la participación del Team Chile, disputará la clasificación el domingo 8 de febrero en descenso femenino a las 7:30 horas. Después deberá esperar hasta el jueves 12 de febrero cuando compita en la categoría supergigante femenino, también a las 7:30 de la mañana.

El segundo en competir Sebastián Endrestad, también debutará en estos JJ.OO., competirá el domingo 8 de febrero en esquiatón masculino a las 8.30 horas.

Finalmente, será el turno de Stephanie Joffroy, quien ya disputó dos olimpiadas de invierno en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, pero se ausentó de Beijing 2022 por lesión. Su salida a las cumbres nevadas de Italia está programada el viernes 20 de febrero a las 6:30 horas.