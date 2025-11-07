Mago Valdivia jugará en “Rojo Histórico” pese a arresto domiciliario nocturno: Tendrá que irse antes

El exfutbolista comprometió su participación en el partido de despedida de David Pizarro, pero deberá cumplir con su arresto domiciliario nocturno y retornar a su domicilio de manera anticipada.

Jorge “Mago” Valdivia será parte del evento “Rojo Histórico”, el partido de despedida de David Pizarro programado para el próximo 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Sin embargo, su participación estará condicionada por la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesa en su contra.

El exvolante de la selección chilena y figura de Colo Colo y Palmeiras deberá presentarse en el recinto policial a las 22:00 horas, hora en que debe encontrarse de vuelta en su hogar, según lo dispuesto por el tribunal.

La organización del evento y la defensa del exfutbolista gestionaron una solicitud judicial para autorizar su participación en el homenaje a Pizarro, que contará con varios referentes del fútbol chileno.

El productor del espectáculo, Rafael Olarra, confirmó que Valdivia estará presente “en el marco de las condiciones judiciales que le permitan jugar algunos minutos” y destacó que “se han tomado todas las medidas para compatibilizar su situación con la actividad deportiva”.

Valdivia, quien se retiró del fútbol profesional en 2022, enfrenta actualmente una causa judicial tras ser imputado por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. La medida de arresto domiciliario nocturno le obliga a permanecer en su domicilio entre las 22:00 y las 6:00 horas.