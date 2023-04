El jugador de Colo Colo, Jhordy Thompson, volvió a ser acusado de golpes y maltratos por parte de su expareja, quien acompañó su relato con crudas imágenes y mensajes del futbolista.

A través de sus redes sociales, Camila acusó que el sábado 15 de abril, mientras se encontraba en un departamento junto a Thompson, este la culpó de los gritos e insultos que recibió por parte de los hinchas de Universidad Católica.

“Decía que era mi culpa, que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo, la situación comenzó a volverse una discusión, donde me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza y me quitó el celular“, detalló.

Asimismo, relató que el jugador se escapó tres o cuatro veces de la casa alba para ir a buscarla a su casa, y mencionó que “en febrero estuvo como dos semanas sin pegarme y un día me queda mirando y me responde ‘te vei linda sin moretones…‘”.

Además, aseguró que fue a hablar con Colo Colo antes de que se filtrara el video de la primera agresión: “Ellos se comprometieron a pagarme el iPhone y el iPad que me hizo mierda, ha pasado más de un mes y aún no se hacen cargo”.

Por último, compartió un video en que grabó una videollamada con el deportista, en el que se le escucha decir “ándate pa’ la casa wacha conc….”.

Colo Colo ya había apartado al jugador por violencia de género

Cabe mencionar que Thompson ya había sido apartado del plantel profesional albo, luego de que saliera a la luz el registro donde aparecía agrediendo a una mujer en una discoteque.

En aquella instancia, el elenco de Macul lamentó y condenó los hechos y aseguró que el deportista se encontraba con una “asesoría especial”.

Además, en dicho documento expresaron que se mantendría “alejado de las actividades del primer equipo” por el tiempo que los especialistas determinaran adecuado.