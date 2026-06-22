Fernando Gago es dado de alta tras sufrir infarto: Se recuperará en su hogar y Fabricio Coloccini seguirá al mando de la U

Tras tres días hospitalizado en la Clínica Alemana y ser sometido a una cirugía por problemas cardiovasculares, el director técnico de la Universidad de Chile, Fernando Gago, fue dado de alta este lunes.

A través de un comunicado, el recinto asistencial confirmó que el entrenador recibió el alta y continuará su recuperación en su domicilio.

“Clínica Alemana informa que el señor Fernando Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio”, señalaron.

Respecto al estado de salud de Gago, detallaron que “durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”.

Además, recordaron que el técnico ingresó “en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón”.

Desde la Universidad de Chile informaron que, por el momento, el equipo estará a cargo del ayudante técnico de Gago, Fabricio Coloccini.