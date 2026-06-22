Contraloría detectó vertimiento de aguas servidas en el río Palena: Instruyó sumario y envió antecedentes al Ministerio Público

La Contraloría Regional de Los Lagos detectó el vertimiento de aguas servidas en el río Palena.

Tras una fiscalización de la operación planta de tratamiento de aguas servidas y su disposición, se dio cuenta que las aguas provenientes del alcantarillado de la comuna llegaron directamente al estero La Culebra, que desemboca en el mencionado río.

“Según la investigación, las aguas servidas fueron vertidas al cauce mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento”, detalló el ente.

A raíz de la gravedad del hallazgo y su potencial afectación a la salud de las personas y al medio ambiente, la Contraloría instruyó un sumario a la Municipalidad de Palena y a la Seremi de Salud de Los Lagos, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, envío un informe con los antecedentes del caso al Ministerio Público, ya que la situación detectada podría ser constitutiva de eventual atentado contra el medio ambiente.

Por otro lado, el ente contralor también evidenció que la Municipalidad de Palena “no ha cumplido con ninguna de las disposiciones establecidas por la Seremi de Salud, que autorizó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y estableció los parámetros de emisión que debía cumplir la infraestructura y su plan de monitoreo, tarea que era de responsabilidad exclusiva del municipio como propietaria del sistema”.

Y que el municipio, en el contrato “Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”, pagó la supervisión y operación garantizada, pero no tenía la documentación respectiva que acreditara la ejecución de los trabajos.

Además, “no cobró la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato ‘Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento’, el cual tuvo dos modificaciones por aumento de plazos sin que se haya actualizado la vigencia del instrumento de caución”.

Debido a ello, la Contraloría otorgó 30 días hábiles a la Municipalidad para acreditar las diligencias realizadas para evitar el vertimiento de aguas servidas no tratadas al estero La Culebra y río Palena, junto con respaldar las gestiones determinadas por la Seremi para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

Con todo, se formularán dos reparos: uno por $8.353.800, “por el pago de la supervisión y operación garantizada, sin tener la documentación de respaldo; y otro por $81.267.096, correspondiente a la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato”.