¡Sets corridos! Nicolás Jarry avanza con autoridad a la tercera ronda de Wimbledon tras vencer al estadounidense Tien

Nicolás Jarry (N°149 del mundo) volvió a mostrar solidez sobre el césped de Wimbledon y derrotó este martes al joven estadounidense Learner Tien (N°62) en sets corridos, con parciales de 6-2, 6-2 y 6-3, avanzando así a la tercera ronda del tercer Grand Slam del año.

El encuentro, disputado en la Cancha 15 del All England Club, tuvo un claro dominador desde el inicio.

El chileno logró imponer su jerarquía con 9 aces, un 81% de puntos ganados con su primer servicio y tres quiebres en los dos primeros sets que marcaron la tónica del duelo.

Jarry in a hurry 😮‍💨

The Chilean defeats Learner Tien 6-2, 6-2, 6-3 to advance to the third round 🇨🇱#Wimbledon pic.twitter.com/yPeVEDzFoP

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025