Jannik Sinner se instala en la final del ATP Finals y espera a su rival

El italiano se enfrentará al ganador del encuentro entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime.

(EFE) – El italiano Jannik Sinner, que se clasificó para la final del ATP Finals de Turín tras superar al australiano Alex de Miñaur, puso en valor este viernes la diferencia que marca tener al público de su parte.

“Ha sido un partido muy complicado, sobre todo al inicio. Ha sacado muy bien. Luego he buscado subir el nivel, sobre todo en el segundo set he podido romper pronto, algo que me ha dado confianza. Mañana es un día muy importante. Gracias por el apoyo a todo el público”, dijo sobre la pista de un Inalpi Arena volcado con su ídolo.

“Es el último torneo del año para todos, estamos cansados. Tengo la fortuna de tener al público para darme algo más de fuerza. Jugar en casa es muy especial. Muy contento de estar en aquí, de jugar en Italia”, añadió entre aplausos.

Sinner no pierde un set en este torneo desde la final de 2023, en la que cayó ante el serbio Novak Djokovic.

Desde entonces, fue campeón invicto en 2024 y ahora finalista invicto en 2025. Suma 30 victorias consecutivas en pista dura cubierta.

En la final de la Copa de Maestros, la tercera que disputará de manera consecutiva, espera al ganador del duelo entre el español Carlos Alcaraz y el canadiense Félix Auger-Aliassime.