“Ganar decenas de millones de dólares a los 17 años te obliga a hacer cosas locas”: el ascenso de Jake Paul en el mundo del deporte

Para 2025, Jake Paul tiene planes aún más ambiciosos que en años anteriores. El fenómeno deportivo busca no solo seguir generando cambios, sino también reafirmar su compromiso serio con el deporte. Sus próximos desafíos apuntan alto, con posibles enfrentamientos contra Conor McGregor y Canelo Álvarez.

(CNN) – Imagínate convertirte en multimillonario a los 17 años. Imagina la presión, que el público y los tabloides se fijen en cada uno de tus movimientos.

Ese fue el caso del YouTuber Jake Paul, quien dice que cometió una buena cantidad de errores mientras el mundo observaba su transformación de estrella de Disney Channel a uno de los nombres más importantes del boxeo profesional.

“Tuve que aprender mucho y crecer mucho”, le dice Paul a CNN Sport. “Ganar decenas de millones de dólares a los 17, 18, 19, 20 años, en Los Ángeles, te obliga a hacer cosas locas… Tuve que aprender mucho y crecer frente al mundo”.

En la actualidad, Paul es conocido principalmente por sus hazañas en el ring de boxeo, siendo su última victoria por decisión unánime ante el ex campeón de peso pesado Mike Tyson, más de 30 años menor que Paul .

Es la última pelea en una controvertida carrera de boxeo, en la que se ha enfrentado a una variedad de estrellas de las redes sociales, luchadores de MMA retirados y atletas, además de algunos boxeadores profesionales y luchadores activos.

Desde enero, han surgido rumores sobre el próximo oponente del joven de 28 años y una posible mega pelea contra la superestrella del boxeo Canelo Álvarez.

Paul insinuó un anuncio de pelea en sus plataformas de redes sociales, diciendo que era casi un trato cerrado, pero Álvarez, el campeón indiscutido de peso supermediano, firmó un contrato de cuatro peleas con el asesor saudí Turki Alalshikh y Riyadh Season, una serie de eventos de entretenimiento en la nación del Medio Oriente.

La próxima pelea de Álvarez será en mayo en Riad, en el peso supermediano, contra William Scull. En un video compartido por Ring Magazine, el campeón mexicano criticó a Paul y dijo que solo le interesa enfrentarse a “peleadores de verdad”.

“Al final, fracasó porque querían hacerlo en PPV en el último minuto y nosotros nos habíamos comprometido con nuestro socio de distribución Netflix”, le dice a CNN Nakisa Bidarian, cofundadora de Paul’s Most Valuable Promotions (MVP).

“Nos negamos a ceder, y ellos se negaron a ceder, y luego (Álvarez) recibió una oferta para hacer otra pelea y llegar a un acuerdo de cuatro peleas con los saudíes, y eso fue lo que eligió hacer”.

Aunque está decepcionado, Paul ha expresado abiertamente su sueño de convertirse en campeón mundial de boxeo. Por ahora, planea ganar más experiencia y desarrollar aún más sus habilidades en la dulce ciencia, con la esperanza de pelear con Álvarez más adelante.

“Sin duda, es el plan de Dios”, dice Paul cuando se le pregunta sobre la posibilidad de pelear con Álvarez. “Va a suceder, y será aún mejor para mí cuando suceda. Debería haberme vencido cuando no era tan hábil como él”.

Una cosa es segura: Paul nunca se avergüenza de un oponente y recibe constantes elogios de los luchadores en línea. Esto se debe, tal vez, a que pelear con Paul tiene beneficios económicos.

El ex campeón de la UFC Tyrone Woodley, por ejemplo, ganó 2 millones de dólares por una pelea con Paul, según MMA Junkie.

“Quiero pelear con todos y voy a enfrentar a todos los oponentes”, le dice Paul a CNN. “Hay un límite, pero la mayoría de las veces quiero elegir los desafíos más grandes y difíciles que la gente no cree que pueda ganar, para poder demostrarles que están equivocados y sorprender al mundo una y otra vez”.

Bidarian agregó: “Muchos de estos luchadores lo miran y dicen: ‘Este será mi día de pago más grande y será mi momento más fácil en la oficina’”.

“Desafortunadamente para ellos, casi siempre resulta ser lo opuesto (en el ring)”.

Con todos los nombres vinculados con Paul, hay un hombre que sigue siendo su oponente soñado: el controvertido luchador de MMA Conor McGregor.

McGregor, considerado en su día el luchador más emocionante del planeta, perdió por nocaut en el primer asalto ante Dustin Poirier en julio de 2021. Luego se anunció que el irlandés se enfrentaría a Michael Chandler en UFC 303, pero la pelea finalmente se canceló cuando McGregor sufrió una fractura en un dedo del pie durante un entrenamiento. Desde entonces, se ha visto envuelto en dos casos relacionados con agresión sexual y agresión sexual.

La posible pelea, sin embargo, todavía entusiasma a Bidarian, aunque admite que el escenario de ensueño es uno que es poco probable que se convierta en realidad.

“Uno en boxeo, otro en MMA… Ese sería un gran año de acción para Jake Paul en mi opinión”, dice Bidarian, hablando de una situación ideal.

“No creo que Conor McGregor vaya a pelear con Jake Paul. El resultado es algo que se sabe de antemano: Jake saldrá victorioso si se enfrentan en el ring”.

Promesa de Serrano

Aunque a menudo se lo considera una figura divisiva, Paul ha recibido elogios por la forma en que ha proporcionado una plataforma para el boxeo femenino.

Cuando Paul y Bidarian, quien anteriormente era el director financiero de la UFC, fundaron MVP en 2021, uno de los principales objetivos era garantizar que los peleadores recibieran un salario justo. Con eso en mente, la empresa contrató a la superestrella puertorriqueña Amanda Serrano, de quien Paul dice que podría ser “una de las mejores peleadoras, hombre o mujer” de la historia.

“Ella recibía 5.000 dólares por pelea y eso no me parecía justo. Realmente quería ayudarla”, dice Paul.

“Cuando no estaba con Jake Paul, todos los días estaba retirado”, dijo Serrano a CNN Sport. “El boxeo no me reportaba ningún beneficio. Lo hacía por amor al deporte. Incluso siendo campeón mundial en siete divisiones, no ganaba nada”.

Serrano, de 36 años, ha ganado títulos mundiales en varias categorías de peso durante su carrera. En los últimos años, ha hecho historia al pelear dos veces contra la irlandesa Katie Taylor en lo que fueron dos de los combates más emocionantes en la historia del boxeo.

La revancha estaba en la cartelera de la pelea de Paul contra Tyson en 2024 y se robó el espectáculo, con Taylor ganando por decisión unánime en una pelea controvertida.

Por su parte, Serrano dice que fue una decisión que le cambió la vida firmar con MVP y se refiere a la promesa de Bidarian de convertirla en millonaria dentro de un año de firmar.

“Él mintió”, bromea Serrano con CNN. “Me hizo millonario en seis u ocho meses desde que firmé. (Bidarian) me mintió. Me dijo que sería millonario en un año, y fue menos que eso”.

Mientras Paul pelea en el escenario más grande, Bidarian se centra en los números y el excontador tiene planes masivos para Serrano en 2025.

“Nuestro objetivo es que Amanda sea la mujer mejor pagada de la historia del deporte por un solo evento”, afirma.

Lejos del ring

Paul vive gran parte de su vida en línea y eso no se detiene cuando se trata de sus relaciones personales, incluso con su novia, la patinadora de velocidad olímpica holandesa Jutta Leerdam.

Paul llama a su relación una historia de amor “moderna”, dado que la pareja se conoció a través de Instagram.

Dice que tener una relación con una atleta tiene sus desafíos (puede verla al menos una vez al mes porque ambos viven y entrenan separados), pero salir con una atleta de su estatura también tiene beneficios.

“Entendemos los objetivos de cada uno”, dice Paul. “Podemos ayudarnos mutuamente a trabajar para lograrlos y hacernos mejores atletas. Estamos ahí para apoyarnos mutuamente de la mejor manera posible.

“Habrá días en los que tal vez se supone que tengo un día libre y ella va a correr seis millas, y yo simplemente le digo, ‘Iré contigo’”.

Puede que Paul tenga solo 28 años, pero ya ha vivido una vida desenfrenada que no parece dar señales de desaceleración. De cara al año 2025, tiene planes aún más ambiciosos.

Han habido rumores de que tal vez podría hacer la transición a MMA, pero Paul dice que eso es poco probable en el futuro cercano, a menos que aparezca un oponente lucrativo.

En cambio, dice que quiere pelear dos veces al año y está concentrado en desarrollar sus habilidades como boxeador.

Como ha sucedido durante toda su vida, no escucha a sus críticos y todavía cree que hay un camino para que algún día sea campeón mundial.

“Hay mucha gente llamando a mi puerta y solo quiero seguir desarrollando mis habilidades”, afirma.

“Mi camino para convertirme en campeón mundial, ese sigue siendo el objetivo… Quiero convertirme en uno de los mejores boxeadores del mundo, hacer grandes peleas y hacer felices a los fanáticos”.