Deportes sergio jadue

“Estúpido” y “huevón”: Sergio Jadue en picada contra Milton Millas tras dichos sobre su presunto regreso a la ANFP

Por CNN Chile

17.09.2025 / 10:53

{alt}

El expresidente de la ANFP, inhabilitado de por vida por la FIFA, rechazó que planee postular nuevamente y descalificó a Milton Millas en un mensaje divulgado por RedGol. El periodista había dicho que el exdirigente pretendía volver al cargo.

Sergio Jadue negó que busque regresar a la presidencia de la ANFP y envió duros calificativos contra el periodista Milton Millas, según un mensaje de WhatsApp difundido por el medio especializado RedGol.

Jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno. No tan solo es una mentira, sino que es una tontera”, escribió el exdirectivo.

En el mismo texto incluyó descalificaciones personales como que era “estúpido” y “huevón”.

La polémica surge luego de que Millas contara que Jadue le aseguró un eventual regreso y que contaba con apoyo masivo. El medio que reveló el mensaje consignó, además, que ambos sostuvieron una llamada de 26 minutos.

El exdirigente dejó la ANFP en 2015 y carga con una sanción de inhabilitación de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol, a nivel nacional e internacional, dictada por la FIFA en el marco del FIFA Gate.

Esa medida impide asumir cargos en federaciones, ligas o clubes, salvo que la propia entidad la revoque.

Desde el entorno de Jadue no hay anuncios de gestiones formales ante la Conmebol o la FIFA para levantar la sanción. Millas no ha rectificado sus declaraciones en los canales donde las emitió.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Viuda de Navalny asegura que pruebas de laboratorio demuestran que el opositor ruso fue envenenado en prisión
The New York Times destaca a astrónomo chileno por su lucha contra la contaminación lumínica: “Un defensor de la oscuridad…”
María Verónica Soto, la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas por primera vez en 45 años
Mon Laferte recibe nominación a los Latin Grammy 2025 por "Otra noche de llorar"
"Estúpido" y "huevón": Sergio Jadue en picada contra Milton Millas tras dichos sobre su presunto regreso a la ANFP
Por 40 horas: Dirección del Trabajo zanja que tiempo para cambiarse el uniforme está dentro de la jornada laboral