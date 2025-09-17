“Estúpido” y “huevón”: Sergio Jadue en picada contra Milton Millas tras dichos sobre su presunto regreso a la ANFP
El expresidente de la ANFP, inhabilitado de por vida por la FIFA, rechazó que planee postular nuevamente y descalificó a Milton Millas en un mensaje divulgado por RedGol. El periodista había dicho que el exdirigente pretendía volver al cargo.
Sergio Jadue negó que busque regresar a la presidencia de la ANFP y envió duros calificativos contra el periodista Milton Millas, según un mensaje de WhatsApp difundido por el medio especializado RedGol.
“Jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno. No tan solo es una mentira, sino que es una tontera”, escribió el exdirectivo.
En el mismo texto incluyó descalificaciones personales como que era “estúpido” y “huevón”.
La polémica surge luego de que Millas contara que Jadue le aseguró un eventual regreso y que contaba con apoyo masivo. El medio que reveló el mensaje consignó, además, que ambos sostuvieron una llamada de 26 minutos.
El exdirigente dejó la ANFP en 2015 y carga con una sanción de inhabilitación de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol, a nivel nacional e internacional, dictada por la FIFA en el marco del FIFA Gate.
Esa medida impide asumir cargos en federaciones, ligas o clubes, salvo que la propia entidad la revoque.
Desde el entorno de Jadue no hay anuncios de gestiones formales ante la Conmebol o la FIFA para levantar la sanción. Millas no ha rectificado sus declaraciones en los canales donde las emitió.