“A Yamal no lo ficharía”: Zamorano se echa a España encima con polémicas declaraciones sobre la “esencia” del Real Madrid

El exdelantero chileno y referente del Real Madrid criticó duramente al joven atacante del Barcelona. Según Zamorano, Lamine Yamal “no representa la esencia del club blanco” y debería centrarse en demostrar su talento dentro de la cancha.

Las palabras de Iván Zamorano volvieron a generar eco en España. El histórico exdelantero chileno del Real Madrid lanzó una serie de críticas hacia Lamine Yamal, figura emergente del Barcelona, asegurando que el joven no encaja con los valores que, a su juicio, definen al club blanco.

En conversación con el pódcast El Cafelito TV, Zamorano fue categórico: “A Lamine no lo ficho. Creo que es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri: es sencillo, habla lo justo, tiene el alma y la esencia del Madrid, pero no Lamine Yamal”.

El exgoleador, que vistió la camiseta merengue entre 1992 y 1996, añadió que “el Real Madrid es otra historia, es otro club, completamente distinto. Es un equipo con clase, con cultura, y sus jugadores deben representar eso”.

“A Messi nunca lo vi hacer algo así”

Zamorano también apuntó a la actitud del futbolista fuera del campo, comparándolo con Lionel Messi: “A Messi jamás lo vi decir que el Madrid roba, y él era el mejor del mundo. Que a un chico de 17 años se le den esas luces por lo que habla… Lo primero que hay que hacer es demostrarlo en el campo”, señaló.

Por último, envió un mensaje directo al club azulgrana: “Es el momento en que el Barcelona debe tratar de encaminarlo. Así puede ser un gran jugador, pero no uno que deje legado”, concluyó.

Las declaraciones surgen en medio de la polémica por las actitudes de Lamine Yamal en la previa del último Clásico español, donde el Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Días antes del partido, el jugador de 17 años había publicado un video con un mensaje motivacional y una indirecta hacia los madridistas. Además, en una transmisión de la Kings League organizada por Ibai Llanos, comparó al Real Madrid con el equipo rival de su escuadra, diciendo que “roban y se quejan”.

Las reacciones no tardaron en llegar, y ahora las palabras de Zamorano —uno de los referentes sudamericanos más recordados del Real Madrid— han reavivado el debate sobre el carácter y la madurez del joven delantero español.

