Ismenia Pauchard ingresa al Salón de la Fama de la FIBA y se convierte en la primera chilena en recibir este reconocimiento

Por CNN Chile

21.12.2025 / 17:03

La distinción honra a figuras legendarias por su aporte excepcional al básquetbol mundial y, según FebaChile, ratifica la relevancia histórica de Pauchard en el desarrollo del baloncesto femenino nacional.

La Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile) confirmó que Ismenia Pauchard, exseleccionada nacional, fue incluida en la Clase 2026 del Salón de la Fama de la FIBA, convirtiéndose en la primera jugadora chilena en recibir este reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Baloncesto.

La presidenta de la federación, Karin Heerwagen, destacó que “el ingreso de Ismenia Pauchard al Salón de la Fama de FIBA marca un hito en el básquetbol chileno y en el deporte femenino. Su trayectoria, construida con talento y perseverancia en una época de escasas oportunidades, no solo honra su legado, sino que también inspira a nuevas generaciones”.

Una trayectoria histórica

María Ismenia Pauchard Demierre integró la selección chilena en las décadas de 1950 y 1960, participando en campeonatos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales, y siendo considerada entre las mejores jugadoras del continente.

Fue bicampeona sudamericana con Chile en 1956 (Quito) y 1960 (Santiago), además de obtener cuatro subcampeonatos. También consiguió medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de 1959 y 1963, y participó en los Mundiales de 1957 y 1964.

A nivel de clubes, desarrolló gran parte de su carrera en Colo Colo, donde jugó durante 18 años y obtuvo múltiples títulos.

Tras su retiro, continuó ligada al básquetbol como entrenadora y dirigente, dedicándose a la formación de nuevas generaciones.

Ismenia Pauchard falleció en 2024, y su incorporación al Salón de la Fama de la FIBA consolida su lugar como una de las figuras más importantes en la historia del deporte chileno.

