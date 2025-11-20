Ironman 70.3 Pucón 2026: Abren cupos gratuitos a paradeportistas

La versión 36 de la "carrera más linda del mundo" se realizará el próximo 11 de enero de 2026.

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) anunció que otorgará cupos gratuitos a paradeportistas para la edición 2026 del Ironman 70.3 Pucón.

La denominada “carrera más linda del mundo” tendrá el 11 de enero de 2026 su versión 36, un evento que es transmitido por las pantallas de CNN Chile.

El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, valoró la iniciativa y comentó en CNN Chile que “el Club Deportivo de la Universidad Católica ha tenido permanentemente este desafío de organización en un evento que es maravilloso, no solamente porque muestra paisajes realmente impresionantes de nuestro país, sino además porque tiene la utilización del espacio público y una gran convocatoria”.

“Hemos tenido un avance en materia de inclusión muy significativo, tanto en eventos que ha realizado nuestro país, en múltiples actividades y en ese aspecto el compromiso que también ha mostrado el Club Deportivo de la Universidad Católica en poder abrir estas opciones me parece muy positivo y creo que ahora lo que hay que lograr es, efectivamente, tener una linda representación, disfrutar del evento y, por supuesto, que siga teniendo a nivel competitivo toda la repercusión que ha tenido en años anteriores”, añadió.

El Ironman 70.3 de 2026 se realizará el 11 de enero y mantendrá su tradicional circuito, en una carrera que combina trote, natación y ciclismo.

“Ubicado a los pies del imponente volcán Villarrica, rodeado de lagos cristalinos, bosques nativos y termas naturales, Pucón ofrece un escenario único para vivir el deporte con toda la energía del

sur de Chile, transformándose en el epicentro del triatlón nacional al albergar a miles de atletas de élite y aficionados de todo el mundo. Nada en el majestuoso lago Villarrica, pedalea por rutas escénicas entre naturaleza y volcanes, y corre por las calles vibrantes de una ciudad que respira deporte y desafía tus límites en la imponente península”, destacó la organización del evento.