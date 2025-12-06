Deportes Iquique vs Universidad de Chile: horario, qué se juegan ambos equipos y dónde ver el partido

Dragones celestes y azules llegan a la fecha final con objetivos decisivos: Iquique busca evitar el descenso y la U aspira a clasificar a Copa Libertadores. El duelo se disputa este sábado en el Tierra de Campeones.

Deportes Iquique y Universidad de Chile se enfrentan este sábado por la fecha 30 del Campeonato Nacional, un duelo que define el futuro inmediato de ambos equipos en la temporada 2025.

Para los dragones celestes el partido es determinante: necesitan ganar y esperar una derrota de Everton ante O’Higgins para conservar la categoría. El cuadro nortino llega presionado por una campaña irregular y obligado a cumplir en casa.

En la vereda opuesta, la Universidad de Chile busca asegurar un cupo internacional. Si los azules ganan y se dan derrotas de Universidad Católica y O’Higgins, podrían acceder a la Copa Libertadores 2026 mediante el Chile 2. Con un empate optarían al Chile 3, dependiendo del resultado de los celestes en Rancagua. Si pierden, su destino será la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro está programado para este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

¿Dónde ver Deportes Iquique vs Universidad de Chile?

La transmisión estará disponible en TNT Sports Premium. En plataformas digitales, el partido se podrá ver a través de Max dentro del plan correspondiente.