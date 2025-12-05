Los dos resultados que mantienen con vida a Iquique en su lucha por evitar el descenso

Tras una racha inesperada de tres triunfos consecutivos, Deportes Iquique llega con opciones matemáticas a la última fecha. Para seguir en Primera, los Dragones Celestes deben vencer a la U y esperar que Everton caiga en Rancagua.

Deportes Iquique llega con vida a la última fecha del torneo luego de encadenar tres victorias consecutivas ante La Calera, Cobresal y Everton. La racha inesperada reabrió la lucha en la parte baja de la tabla y mantiene a los Dragones Celestes con opciones reales de evitar el descenso.

Aun así, el equipo nortino no depende solo de sí mismo. Para asegurar la permanencia, deberá ganar su partido y esperar un resultado favorable en paralelo.

Todo se definirá este sábado 6 de diciembre, cuando Iquique reciba a Universidad de Chile en el estadio Tierra de Campeones a las 18:00 horas, mientras Everton visite a O’Higgins en Rancagua en el cierre del campeonato.

Los dos resultados que salvan a Iquique

La ecuación es directa: Iquique debe vencer a la U. Cualquier otro marcador significará el descenso inmediato.

Si consigue la victoria, el cuadro celeste necesitará que O’Higgins derrote a Everton en el estadio El Teniente. Con ambos resultados, los viñamarinos quedarían penúltimos con 26 puntos e Iquique se ubicaría 14° con 27 unidades.

En cambio, un empate de Everton en Rancagua deja prácticamente sin opciones a los nortinos por la diferencia de gol. Los ruleteros tienen -16, mientras Iquique registra -25. Si igualan en puntaje, los Dragones Celestes deberían ganar por una diferencia de 10 goles, un escenario casi imposible.