Deportes Liga de Primera

Los dos resultados que mantienen con vida a Iquique en su lucha por evitar el descenso

Por CNN Chile

05.12.2025 / 09:27

{alt}

Tras una racha inesperada de tres triunfos consecutivos, Deportes Iquique llega con opciones matemáticas a la última fecha. Para seguir en Primera, los Dragones Celestes deben vencer a la U y esperar que Everton caiga en Rancagua.

Deportes Iquique llega con vida a la última fecha del torneo luego de encadenar tres victorias consecutivas ante La Calera, Cobresal y Everton. La racha inesperada reabrió la lucha en la parte baja de la tabla y mantiene a los Dragones Celestes con opciones reales de evitar el descenso.

Aun así, el equipo nortino no depende solo de sí mismo. Para asegurar la permanencia, deberá ganar su partido y esperar un resultado favorable en paralelo.

Todo se definirá este sábado 6 de diciembre, cuando Iquique reciba a Universidad de Chile en el estadio Tierra de Campeones a las 18:00 horas, mientras Everton visite a O’Higgins en Rancagua en el cierre del campeonato.

Los dos resultados que salvan a Iquique

La ecuación es directa: Iquique debe vencer a la U. Cualquier otro marcador significará el descenso inmediato.

Si consigue la victoria, el cuadro celeste necesitará que O’Higgins derrote a Everton en el estadio El Teniente. Con ambos resultados, los viñamarinos quedarían penúltimos con 26 puntos e Iquique se ubicaría 14° con 27 unidades.

En cambio, un empate de Everton en Rancagua deja prácticamente sin opciones a los nortinos por la diferencia de gol. Los ruleteros tienen -16, mientras Iquique registra -25. Si igualan en puntaje, los Dragones Celestes deberían ganar por una diferencia de 10 goles, un escenario casi imposible.

DESTACAMOS

Negocios EN VIVO: Súmate a la 16ª edición de los premios Merco que reconoce a las empresas con mejor reputación

LO ÚLTIMO

País Presidenta del Frente Amplio y futuro de la centroizquierda post elecciones: "Es un deber de todas las fuerzas progresistas lograr mantener la unidad"
Fin a Mayorista 10: ¿Qué pasará con sus instalaciones a lo largo del país?
¿Cuánto cuesta la campaña de Bachelet a la ONU? CPLT ordenó que dineros usados en la postulación deben ser públicos
Por primera vez: Chile será el país invitado de honor del Salón del Cómic de París
Niño de tres años rompe récord mundial tras convertirse en el ajedrecista más joven con calificación FIDE
Montes y fondos para expropiación de mega toma en San Antonio: "Es parte de una reasignación que se hizo"