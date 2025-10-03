¿Inter Miami de Chile? Inapi rechaza a chileno registrar nombre del equipo de Lionel Messi tras reclamo de la Mayor League Soccer

Es tanta la fama que el equipo ha tenido desde que la "pulga" viste sus colores, que un chileno quiso inscribir en Chile una marca deportiva con el nombre del famoso club: "Inter Miami Academy Chile", fue el nombre que el connacional intentó registra en el país.

El Inter Miami ha alcanzado fama mundial tras fichar, hace ya algunos años, al astro argentino, Lionel Messi.

El exjugador del Barcelona y del PSG, llegó a estados Unidos en la última etapa de su carrera, para seguir deslumbrando con sus habilidades.

Es tanta la fama que el equipo ha tenido desde que la “pulga” viste sus colores, que un chileno quiso inscribir en Chile una marca deportiva con el nombre del famoso club: “Inter Miami Academy Chile”, fue el nombre que el connacional intentó registra en el país.

Una situación que no cayó nada de bien a la Mayor League Soccer, liga donde juega el Inter Miami. De hecho, presentaron 62 documentos, con noticias traducidas del checo, del inglés, del ruso, rumano y hasta hungaro, además de escritos con registros vigentes de la marca en 30 países del extranjero.

En su resolución de rechazo de inscripción de la marca, la Inapi fundamentó que “se formuló observación de fondo, por cuanto que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras f) de la Ley Nº 19.039, ya el signo pedido podría ser inductivo a error o engaño al público consumidor respecto de la procedencia, cualidad o genero de los servicios a distinguir”.

Y se agregó que “corresponde ratificar la observación de fondo fundada, por infracción a la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, ya que, de otorgarse el signo pedido, podría dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, resulta claro que la coexistencia de estas hará pensar a los usuarios que los servicios de una y otra etiqueta provienen de un solo titular. Lo anterior, debido a que al observar la marca pedida puede advertirse que al incluir el elemento INTER MIAMI el cual sería cuasi idéntico al club de futbol INTER MIAMI CF, conocido como Inter Miami, es un club de futbol de los Estados Unidos con sede en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida”.

“Por tanto, la marca solicitada provocará todo tipo de errores y confusiones en el público consumidor, respecto de la verdadera procedencia empresarial de los servicios pedidos, por cuanto puedan hacer creer a los consumidores que éstos tienen su origen o están relacionados con la marca oponente”, cerró la Inapi.