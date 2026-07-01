Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido abrirá la jornada mundialista de este miércoles y definirá a un nuevo clasificado a octavos de final.

Al tratarse de un cruce de eliminación directa, el ganador avanzará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará fuera de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. RD Congo?

El partido entre Inglaterra y RD Congo se jugará este miércoles 1 de julio, a partir de las 12:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, también conocido para el torneo como Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

¿Dónde ver Inglaterra vs. RD Congo en Chile?

El duelo entre Inglaterra y RD Congo podrá verse en Chile por DSports en televisión de pago.

En streaming, el encuentro estará disponible a través de DGO y Paramount+.

A diferencia de otros partidos de la jornada, este cruce no está contemplado dentro de la programación de televisión abierta de Chilevisión.

Las coordenadas del partido

Partido: Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo. Fecha: Miércoles 1 de julio.

Miércoles 1 de julio. Hora: 12:00 horas de Chile.

12:00 horas de Chile. Fase: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Estadio: Mercedes-Benz Stadium / Estadio Atlanta.

Mercedes-Benz Stadium / Estadio Atlanta. TV abierta: No contempla transmisión por Chilevisión.

No contempla transmisión por Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

Inglaterra busca avanzar como favorita

Inglaterra llega al duelo como una de las selecciones favoritas para avanzar en la llave, luego de clasificar como líder del Grupo L.

RD Congo, en tanto, accedió a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros y buscará dar uno de los golpes del torneo ante el combinado europeo.

La selección que gane este cruce enfrentará en octavos de final a México, que eliminó a Ecuador tras imponerse por 2-0.