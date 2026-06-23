Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.
El duelo aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada, ya que ambas selecciones llegan tras ganar en su estreno mundialista.
Inglaterra viene de imponerse ante Croacia, mientras que Ghana debutó con triunfo frente a Panamá.
¿Cuándo y a qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana?
El partido entre Inglaterra y Ghana se disputará este martes 23 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Boston Stadium, denominación mundialista del Gillette Stadium, ubicado en Estados Unidos.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.
Además, estará disponible por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Las coordenadas del partido
- Partido: Inglaterra vs. Ghana.
- Fecha: martes 23 de junio.
- Hora: 16:00 horas de Chile.
- Grupo: L.
- Estadio: Boston Stadium / Gillette Stadium.
- TV abierta en Chile: Chilevisión.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Después de este encuentro, el Grupo L continuará con el partido entre Panamá y Croacia, programado para las 19:00 horas de Chile.
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