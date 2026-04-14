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Presidente de Independiente reabre polémica por incidentes ante la U: “Los chilenos estaban fuera de control”

Por CNN Chile

14.04.2026 / 12:58

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Néstor Grindetti cuestionó el castigo de Conmebol y apuntó a una responsabilidad compartida.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, volvió a referirse a los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025, reabriendo la polémica y cuestionando las sanciones aplicadas al club argentino.

En entrevista con TyC Sports, el dirigente aseguró que el castigo —que incluyó la eliminación del torneo y partidos a puertas cerradas— fue desproporcionado.

Yo no digo que Independiente no tenga que recibir una sanción, sino que semejante sanción. Me parece exagerada la responsabilidad sobre Independiente”, afirmó.

Grindetti también insistió en que los incidentes no fueron responsabilidad exclusiva de su club y apuntó directamente a los hinchas azules. “Vi cómo los chilenos tiraban inodoros enteros. Había gente con la cabeza rota (…) los chilenos estaban fuera de control”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que incluso solicitó la suspensión del partido durante su desarrollo y cuestionó la falta de respaldo institucional que, a su juicio, tuvo Independiente frente a lo ocurrido.

Desde el primer momento reconocí que hay errores, pero errores concurrentes. Independiente no es el único responsable”, agregó.

El dirigente también criticó lo que considera un apoyo transversal en Chile hacia la U. “Vi cómo todo el sistema futbolero chileno se abroqueló atrás de la U y no vi lo mismo en Argentina”, cerró.

 

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